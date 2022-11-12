Украина строит стену на границе с Беларусью
- Азия и мир, политика
- 10:45, 12 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - На северной границе Украины возводят стену, граничащие с Россией области также укрепляют фортификациями. Об этом пишет pravda.com.ua.
Заместитель руководителя офиса президента Украина Кирилл Тимошенко опубликовал в соцсетях фотографии.
«Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются», - написал он.
По его словам, фортификационные сооружения возводят и в регионах, граничащих с Россией.
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