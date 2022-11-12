Украина строит стену на границе с Беларусью

CentralAsia (CA) - На северной границе Украины возводят стену, граничащие с Россией области также укрепляют фортификациями. Об этом пишет pravda.com.ua.

Заместитель руководителя офиса президента Украина Кирилл Тимошенко опубликовал в соцсетях фотографии.

«Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются», - написал он.

По его словам, фортификационные сооружения возводят и в регионах, граничащих с Россией.

⇳