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Украина строит стену на границе с Беларусью

CentralAsia (CA) -  На северной границе Украины возводят стену, граничащие с Россией области также укрепляют фортификациями. Об этом пишет pravda.com.ua.

Заместитель руководителя офиса президента Украина Кирилл Тимошенко опубликовал в соцсетях фотографии.

«Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются», - написал он.

По его словам, фортификационные сооружения возводят и в регионах, граничащих с Россией.

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