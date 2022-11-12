экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Победа демократа в Аризоне сравняла число представителей демократов и республиканцев в Сенате США
Марк Келли
Марк Келли

CentralAsia (CA) -  Представитель Демократической партии Марк Келли переизбран в Сенат Конгресса США от штата Аризона.

По данным Associated Press, действующий сенатор победил в борьбе против республиканца Блейка Мастерса.

Как передает The New York Times, Келли набрал 52% голосов по итогам подсчета 83% протоколов. Его конкурент Блейк Мастерс получил 46%.

Благодаря его победе в Сенате сравнялось число республиканцев и демократов — каждая партия пока получает по 49 мест в верхней палате.

Для контроля Сената Демократической партии осталось победить в одном из штатов — Неваде или Джорджии. В Неваде продолжается подсчет голосов на выборах сенатора, в Джорджии второй тур выборов состоится в декабре.

В Неваде идет борьба сенатора-демократки Катерины Кортес Масто с республиканцем Адамом Лаксалтом.

В Джордии действующий сенатор-демократ Рафаэлоь Уорнок будет бороться республиканцем Хершелем Уокером.

Если демократы получат еще одну победу, большинство в верхней палате Конгресса им будет гарантировано за счет голоса вице-президента Камалы Харрис, которая является также главой Сената.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Россия ввела санкции в отношении еще 200 граждан США. Список
  • В Казахстане за сутки 59 человек заболели коронавирусом
  • Талибы запретили женщинам посещать парки и ярмарки в Кабуле


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com