Победа демократа в Аризоне сравняла число представителей демократов и республиканцев в Сенате США

Марк Келли

CentralAsia (CA) - Представитель Демократической партии Марк Келли переизбран в Сенат Конгресса США от штата Аризона.

По данным Associated Press, действующий сенатор победил в борьбе против республиканца Блейка Мастерса.

Как передает The New York Times, Келли набрал 52% голосов по итогам подсчета 83% протоколов. Его конкурент Блейк Мастерс получил 46%.

Благодаря его победе в Сенате сравнялось число республиканцев и демократов — каждая партия пока получает по 49 мест в верхней палате.

Для контроля Сената Демократической партии осталось победить в одном из штатов — Неваде или Джорджии. В Неваде продолжается подсчет голосов на выборах сенатора, в Джорджии второй тур выборов состоится в декабре.

В Неваде идет борьба сенатора-демократки Катерины Кортес Масто с республиканцем Адамом Лаксалтом.

В Джордии действующий сенатор-демократ Рафаэлоь Уорнок будет бороться республиканцем Хершелем Уокером.

Если демократы получат еще одну победу, большинство в верхней палате Конгресса им будет гарантировано за счет голоса вице-президента Камалы Харрис, которая является также главой Сената.