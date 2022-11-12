В Казахстане за сутки 59 человек заболели коронавирусом

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CentralAsia (KZ) - По данным на 12 ноября 2022 года, количество заболевших коронавирусом в Казахстане за последние сутки составило 59 человек, сообщает Министерство здравоохранения РК.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 395 тыс. 280 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 240 человек.

Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 796 человек, из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 717 пациентов.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациентa, на аппарате ИВЛ – один пациент.

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Коронавирус в Казахстане

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