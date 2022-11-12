Русский язык полностью исключили из школ и детских садов Киева

CentralAsia (CA) - В Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ детских садов и школ. Соответствующее решение на пленарном заседании сессии городского совета было принято столичными депутатами. Об этом изданию «Народная правда» сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Как отметил глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта столицы, депутат Вадим Васильчук, в условиях войны с РФ нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в заведениях в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования.

Депутат добавил, что «речь имеет значение, и во время войны – это вопрос национальной безопасности».

Проект решения, поддержанный столичными законодателями, предусматривает проведение организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык – украинский.