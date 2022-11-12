Как прошли дебаты кандидатов в президенты Казахстана? Обзор СМИ

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 11 ноября прошли теледебаты кандидатов в президенты.

Tengrinews.kz описал, как прошли дебаты:

При оглашении порядка проведения теледебатов было объявлено, что в нынешней предвыборной кампании вводится важное нововведение – на теледебатах предусмотрены «Вопросы от избирателей». У казахстанцев появилась возможность задать вопрос любому кандидату.

На проведение теледебатов в эфире предоставили один час и 40 минут, они проходили в четыре раунда.

Очередность выступления определялась жеребьевкой. Первым слово предоставили Ерлану Кошанову – доверенному лицу Касым-Жомарта Токаева. Второй выступила кандидат в президенты Каракат Абден. Затем Жигули Дайрабаев. Четвертым выступил Нурлан Ауесбаев. Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова выступила под номером пять, после нее слово предоставили Мейраму Кажыкену.

В первом раунде кандидаты представили свою предвыборную программу. На это им было отведено по три минуты. Все кандидаты выступили на государственном языке, кроме Мейрама Кажыкена.

Во втором раунде каждый из кандидатов должен был ответить на два вопроса от оппонентов и задать им два своих вопроса. Одного и того же кандидата можно было выбрать не более двух раз.

Первым вопрос задал кандидат от республиканского объединения профсоюзов «Аманат» Мейрам Кажыкен. Он обратился к кандидату от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары - дәстүрге жол» Салтанат Турсынбековой:

«В вашей программе нет ни теории, ни практики, при этом много популизма. Вы предлагаете увеличить минимальную зарплату и прожиточный минимум. Как это, возможно, мне это пригодится в будущем?» - спросил Мейрам Кажыкен.

«Я правозащитник, и по-моему, в моей программе как раз все конкретно», - ответила Салтанат Турсынбекова.

Турсынбекова также задала свой вопрос Кажыкену, заявив, что о данном кандидате мало что известно: «Вы кто, господин Кажыкен, и кто за вами стоит?»

«Меня знают мои коллеги, в том числе и зарубежные, по публикациям и участию в научных конференциях. Что касается теории, вообще экономисты-теоретики лауреаты Нобелевской премии. Кто за мной стоит? За мной стоят профсоюзы, они меня выдвинули. Среди них 1 миллион 100 тысяч человек – их доверие я должен оправдать», - парировал Мейрам Кажыкен.

Далее кандидату Мейраму Кажыкену задал вопрос и Ерлан Кошанов: «Мы проанализировали вашу программу и не увидели инициатив по цифровизации. Хотели бы узнать ваше видение по развитию цифровизации в Казахстане».

На что оппонент Кошанова ответил, что ни одна современная экономика не может обойтись без цифровизации, поскольку это веление времени.

Доверенное лицо Касым-Жомарта Токаева Ерлан Кошанов также задал вопрос кандидату в президенты Жигули Дайрабаеву, какую внешнюю политику он планирует вести, если победит на предстоящих выборах.

«Какую вы внешнюю политику планируете вести? Мы знаем, что Касым-Жомарт Токаев ведет внешнюю политику, которую поддерживают казахстанцы», - спросил Кошанов у Дайрабаева.

«Мы соседи крупных держав. Очень много «хайповщиков», у нас должна быть дружба с соседями и нам нужно вести правильную внешнюю политику», - ответил Жигули Дайрабаев на вопрос оппонента.

Жигули Дайрабаев в свою очередь задал вопрос Каракат Абден, спросив, почему в ее образовательном центре учатся в основном те, у кого есть деньги.

«(...) Вы открыли институт «Казак кызы», но там, почему-то, обучаются только дети тех родителей, у которых есть деньги. Почему вы не даете такой возможности детям обычных семей, не богатых?» - заявил Дайрабаев.

Абден не согласилась с таким заявлением. «Казак кызы» в течение 6 лет обучили более 3000 девочек, среди них есть и те, кто из многодетных семей, и из детских домов, они обучаются бесплатно», - ответила Каракат Абден.

Оба кандидата отличились от остальных участников теледебатов внешним видом. Каракат Абден пришла в студию в национальном костюме. А Жигули Дайрабаев надел безрукавку с логотипом партии, которую он представляет.

Обмен колкостями произошел и между Каракат Абден и Салтанат Турсынбековой.

«Салтанат ханым, когда вы встречаетесь с населением, вы подвергли меня критике, что я не достойна участвовать в президентской гонке. Все знают, что я пропагандирую достоинство и честь казахских женщин. А вы придерживаетесь сексистских взглядов вслед за господином Кажыкеном. Это ваша жизненная позиция?» - спросила Абден Турсынбекову.

«Во-первых, Каракат ханым, вы варите курт, объезжаете районы, разливаете кымыз, но среди простого народа никогда не было сексизма. Если вы меня знаете, я профессиональный юрист. Сексизм и эйджизм для меня далекие вещи. И такие обвинения необоснованные. Я защищаю женщин от бытового насилия и призываю вас, по возможности, делать это вместе и объединить наши силы», - заявила Салтанат Турсынбекова.

В третьем раунде каждый из кандидатов отвечал на вопросы избирателей. Их обращения выводили в студию. Время, предусмотренное для кандидата на ответ, - до двух минут.

Первый вопрос адресовали Мейраму Кажыкену. Житель Караганды поинтересовался, почему данный кандидат не приехал в Шахтинск, где на прошлой неделе на шахте имени Ленина погибли горняки.

Жительница Актобе задала вопрос Салтанат Турсынбековой, спросив, какие меры предлагает кандидат для решения проблемы бытового насилия.

Третий вопрос задали кандидату Нурлану Ауесбаеву, его спросили, почему представитель от оппозиции решил участвовать в этих выборах и почему ОСДП пропустила выборы в 2019 году.

Избиратель из Костанайской области задал вопрос Жигули Дайрабаеву. Он попросил кандидата перечислить пять достижений за время председательства Дайрабаева в Ассоциации фермеров Казахстана.

Житель Шымкента спросил у Каракат Абден, как она смотрит на браки между казашками и иностранцами. В ответ кандидат Абден заявила, что предлагает облагать крупным налогом девушек, которые хотят выйти замуж за иностранцев.

Последним отвечал на вопрос избирателя Ерлан Кошанов. Его спросили, когда в Казахстане начнутся политические реформы.

В четвертом раунде участники теледебатов напрямую обратились к избирателям.

Ерлан Кошанов: «Главная цель Касым-Жомарта Токаева – построить справедливый Казахстан для всех и для каждого, сейчас и навсегда. Нам вместе предстоит сделать исторический выбор, решить, в какой стране мы будем жить и какую страну мы оставим своим детям. Голосуя за Касым-Жомарта Токаева, мы выбираем равные возможности для всех, согласие, мир и стабильность, порядок и безопасность».

Каракат Абден: «Необходимо решить проблемы среднего образования, обеспечения горячим питанием, создать условия для развития талантов и способностей детей в свободное время на бесплатной основе. Необходимо уделить особое внимание детям с орфанными заболеваниями. Голосуйте за меня, за детей, молодежь, пенсионеров и за их будущее. Я знаю что нужно стране и народу».

Мейрам Кажыкен: «Моя программа открывает равные возможности для каждого казахстанца. Особое внимание уделено молодежи. Будет улучшено качество образования на всех уровнях. Сильные регионы – сильная республика. Сам народ будет избирать всех акимов. Усилится борьба с коррупцией».

Жигули Дайрабаев: «У каждого казаха есть корни в ауле. Основа нашего языка и религии была не в городе, а в ауле. Если вы хотите развития села, если вы требуете развития сельской жизни, голосуйте за меня! Мы должны прекратить использовать нашу нефть, газ и другие природные ресурсы без учета. Мы обязаны оставить наследие, которое будет кормить на протяжении многих лет, чтобы нашим потомкам не было за него стыдно».

Салтанат Турсынбекова: «Благодаря моей программе в стране будет качественная и доступная медицина, для детей и молодежи будут предоставлены возможности получения лучшего образования. Будут решены социальные проблемы всех категорий граждан, в том числе жилищные. Ваши права будут защищены честными и неподкупными судьями, население будет чувствовать себя в безопасности, не будет бояться за жизнь своих детей и матерей. Я хочу, чтобы мой избиратель мог реализовать себя с высокой эффективностью, имел желаемую работу с достойной зарплатой и чувствовал, что нужен своей стране».

Нурлан Ауесбаев: «Уважаемые казахстанцы, если хотите реальной реформы, изменений к лучшему, достойную жизнь, голосуйте за меня. Я не только знаю, что делать, я знаю, как делать и умею делать. Голосуйте за меня и реформы, я практик и теоретик».

Выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября 2022 года.

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