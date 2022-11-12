Россия ввела санкции в отношении еще 200 граждан США. Список

CentralAsia (CA) - Россия ввела санкции в отношении 200 граждан США. В их числе – отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты.

Как сообщает МИД РФ, это явилось ответом на персональные санкции США не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности.

Список из 200 лиц:

1. Джон Абизаид (John Philip Abizaid) – генерал армии в отставке, советник Министра обороны Украины;

2. Марвин Адамс (Marvin Lee Adams) – заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности при Министерстве энергетики США;

3. Эндрю Адамс (Andrew Adams) – глава межведомственной рабочей группы Министерства юстиции США по контролю за выполнением антироссийских санкций;

4. Рой Азеведо (Roy Azevedo) – руководитель подразделения компании «Рэйтеон текнолоджис» по вопросам разведки и космоса;

5. Джордж Акерлоф (George Akerlof) – супруг Министра финансов США Дж.Йеллен;

6. Дмитрий Альперович (Dmitri Alperovich) – основатель и председатель НПО «Сильверадо полиси акселлератор»;

7. Томас Арсено (Thomas Arnold Arseneault) – президент и старший исполнительный директор американского подразделения группы компаний «Би-Эй-И системс»;

8. Надин Арсланян (Nadin Arslanian) – супруга сенатора Р.Менендеса;

9. Валери Байден Оуэнс (Valerie Biden Owens) – сестра Президента США Дж.Байдена;

10. Джеймс Байден (James Brian Biden) – брат Президента США Дж.Байдена;

11. Фрэнсис Байден (Francis Willian Biden) – брат Президента США Дж.Байдена;

12. Маргарита Балмаседа (Margarita М. Balmaceda) – профессор Гарвардского университета;

13. Джордж Барнс (George C. Barnes) – заместитель директора Агентства национальной безопасности США;

14. Кристофер Бердик (Christopher Burdick) – старший советник Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США;

15. Ричард Берр (Richard Mauze Burr) – сенатор-республиканец от штата Северная Каролина;

16. Хавьер Бесерра (Xavier Becerra) – Министр здравоохранения и социальных служб США;

17. Кори Блисс (Corry Bliss) – партнер пиар-компании «Плас коммуникэйшнс»;

18. Марша Блэкберн (Mary Marsha Blackburn) – сенатор-республиканец от штата Теннесси;

19. Тэмми Болдуин (Tammy Suzanne Green Baldwin) – сенатор-демократ от штата Висконсин;

20. Британи Больо (Brittany Beaulieu) – исполнительный директор консалтинговой фирмы «Йорктаун солюшнс»;

21. Барбара Боргонови (Barbara Jean Borgonovi) – старший вице-президент по корпоративной стратегии и развитию компании «Рэйтеон текнолоджис»;

22. Джон Брайант (John Bryant) – исполнительный вице-президент корпорации «Ошкош» и глава ее оборонного подразделения;

23. Ян Бреммер (Ian Arthur Bremmer) – президент и основатель консалтинговой компании «Юрэйжа груп»;

24. Дэвид Броадбент (David John Broadbent) – вице-президент и главный операционный директор подразделения компании «Рэйтеон текнолоджис» по вопросам разведки и космоса;

25. Лаэль Брэйнард (Lael Brainard) – заместитель председателя Федеральной резервной системы США;

26. Януш Бугайски (Janusz Bugajski) – сотрудник НПО «Джеймстаунский фонд»;

27. Фред Вагенхалс (Fred W. Wagenhals) – исполнительный директор и председатель правления оборонной компании «АММО»;

28. Айрис Вайншолл (Iris Weinshall) – супруга сенатора Ч.Шумера;

29. Глен Ванхерк (Glen D. VanHerck) – командующий Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента и Северного командования ВС США;

30. Дик Веллер (Dick Weller) – доктор Тихоокеанской Северо-Западной лаборатории США (г. Села, шт. Вашингтон);

31. Томас Вилсак (Thomas James Vilsack) – Министр сельского хозяйства США;

32. Нил Волин (Neal Wolin) – председатель совета директоров пиар-агентства «Брансуик»;

33. Линн Гарланд (Lynn Rosenman Garland) – супруга Генерального прокурора США М.Гарланда;

34. Эми Гоудер (Amy Gowder) – президент и главный исполнительный директор компании «Дженерал электрик эвиэйшн милитари системс»;

35. Джордж Грабович (George G. Grabowicz) – профессор Гарвардского университета;

36. Трейси Грей (Tracey Gray) – вице-президент по коммуникациям и внешним связям подразделения компании «Рэйтеон текнолоджис» по вопросам разведки и космоса;

37. Брэдли Грив (Bradley Madsen Greve) – финансовый директор группы компаний «Би-Эй-И системс»;

38. Байрон Грин (Byron Green) – вице-президент по глобальным операциям компании «Эл3Харрис текнолоджис»;

39. Мартин Грюнберг (Martin J. Gruеnberg) – председатель совета директоров Федеральной корпорации по страхованию вкладов;

40. Синтия Грюнсфельдер (Cynthia A. Gruensfelder) – вице-президент и генеральный менеджер по ракетным системам и вооружениям подразделения компании «Боинг компани»;

41. Джон Гувер (John Hoover) – старший вице-президент Национального университета обороны США;

42. Иво Даалдер (Ivo H. Daalder) – бывший постоянный представитель США при НАТО;

43. Тэмми Дакворт (Ladda Tammy Duckworth) – сенатор-демократ от штата Иллинойс;

44. Алисса Демус (Alyssa Demus) – эксперт исследовательского центра «РЭНД корпорейшн»;

45. Фрэнк Джон (Frank А. St. John) – главный операционный директор корпорации «Локхид-Мартин»;

46. Крис Джонсон (Chris Johnson) – старший вице-президент компании «Максар текнолоджиз»;

47. Питер Дикинсон (Peter Dickinson) – эксперт НПО «Атлантический совет»;

48. Чарльз Дэвис (Charles R. Davis) – вице-президент компании «Эл3Харрис текнолоджис»;

49. Стивен Дэйнс (Steven David Daines) – сенатор-республиканец от штата Оклахома;

50. Карин Жан-Пьер (Karine Jean-Pierre) – пресс-секретарь Белого дома;

51. Уильям Иленфелд (William J. Ihlenfeld II) – прокурор Северного округа штата Западная Вирджиния;

52. Джеймс Инхоф (James Mountain Inhofe) – сенатор-республиканец от штата Оклахома;

53. Джен Истерли (Jen Easterly) – директор Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры при Министерстве внутренней безопасности США;

54. Кристофер Каволи (Christopher Gerard Cavoli – командующий Европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий объединенных ВС НАТО в Европе;

55. Кимберли Каган (Kimberly Kagan) – основательница и президент «Института по изучению войны»;

56. Фредерик Каган (Frederick W. Kagan) – старший научный сотрудник и руководитель проекта по анализу критических угроз «Института по изучению войны»;

57. Колин Кал (Colin Hackett Kahl) – заместитель Министра обороны США;

58. Мэтью Камински (Matthew Kaminski) – журналист;

59. Шелли Капито (Shelley Wellons Moore Capito) – сенатор-республиканец от штата Западная Вирджиния;

60. Мигель Кардона (Miguel Angel Cardona) – Министр образования США;

61. Мара Карлин (Mara Elizabeth Karlin) – заместитель Министра обороны США;

62. Томас Карпер (Thomas Richard Carper) – сенатор-демократ от штата Делавэр;

63. Дженнифер Кафарелла (Jennifer Cafarella) – руководитель аппарата «Института по изучению войны»;

64. Фредерик Кемп (Frederick Kempe) – президент и главный исполнительный директор НПО «Атлантический совет»;

65. Томас Кент (Thomas Kent) – старший научный сотрудник НПО «Джеймстаунский фонд»;

66. Уильям Кессиди (William Morgan Cassidy) – сенатор-республиканец от штата Луизиана;

67. Джон Кеннеди (John Neely Kennedy) – сенатор-республиканец от штата Луизиана;

68. Кристен Кларк (Kristen Clarke) – заместитель Министра юстиции США;

69. Теодор Колберт (Theodore Colbert III) – главный исполнительный директор подразделения компании «Боинг компани»;

70. Уильям Кортни (William Harrison Courtney) – внештатный сотрудник исследовательского центра «РЭНД корпорейшн», председатель попечительского совета НПО «Фонд Евразия»;

71. Энтони Коттон (Anthony James Cotton) – командующий Командованием глобального удара ВВС США (утвержден Сенатом в должности командующего Стратегическим командованием ВС США);

72. Марджери Краус (Margery Kraus) – основатель и председатель совета директоров пиар-компании «Арко»;

73. Кристофер Кребс (Christopher Cox Crebs) – соучредитель консалтинговой информационно-технологической компании «Кребс Стамос груп»;

74. Стивен Крупин (Stephen Krupin) – управляющий директор пиар-компании «Эс-Кей-Ди-Кей»;

75. Кристофер Кубасик (Christopher E. Kubasik) – председатель и главный исполнительный директор компании «Эл3Харрис текнолоджис»;

76. Роберт Лайтфут (Robert M. Lightfoot Jr.) – исполнительный вице-президент корпорации «Локхид-Мартин»;

77. Томас Лалиберти (Thomas Laliberty) – руководитель подразделения компании «Рэйтеон текнолоджис»;

78. Синтия Ламмис (Cynthia Marie Lummis Wiedersphahn) – сенатор-республиканец от штата Вайоминг;

79. Майкл Ли (Michael Shumway Lee) – сенатор-республиканец от штата Юта;

80. Меган Лотт (Megan Beth Lott) – старший директор по благотворительным партнерствам «Института по изучению войны»;

81. Бен Лухан (Ben Ray Lujan) – сенатор-демократ от штата Нью-Мексико;

82. Джессика Льюис (Jessica Ann Lewis) – заместитель Государственного секретаря США;

83. Таня Майоркас (Tanya F. Mayorkas) – супруга Министра внутренней безопасности США А.Майоркаса;

84. Эндрю Мак (Andrew Mac) – руководитель вашингтонского подразделения украинской юридической фирмы «Астэрс Ло»;

85. Джуди Маккарти (Judy McCarthy) – супруга члена Палаты представителей К.Маккарти;

86. Линда Маккол (Linda Mays McCaul) – супруга члена Палаты представителей М.Маккола;

87. Джеймс МакКоннелл (James McConnell) – заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности при Министерстве энергетики США;

88. Синтия Малкин (Cynthia Malkin) – супруга сенатора Р.Блументаля;

89. Брюс Манн (Bruce Hartling Mann) – супруг сенатора Э.Уоррен;

90. Гейл Манчин (Gayle Connelly Manchin) – супруга сенатора Дж.Манчина;

91. Верн Мартелл (Verne Martell) – супруг сенатора Л.Мурковски;

92. Роджер Маршалл (Roger Wayne Marshall) – сенатор-республиканец от штата Канзас;

93. Дара Массикот (Dara Massicot) – старший научный сотрудник исследовательского центра «РЭНД корпорейшн»;

94. Джейсон Матени (Jason Gaverick Matheny) – президент и главный исполнительный директор исследовательского центра «РЭНД корпорейшн»;

95. Кэтрин Мерфи (Catherine A. Holahan Murphy) – супруга сенатора К.Мерфи;

96. Кристофер Метц (Christopher T. Metz) – исполнительный директор оборонной компании «Виста аутдорс»;

97. Симон-Мари Микс (Simone-Marie Meeks) – супруга члена Палаты представителей Г.Микса;

98. Фрэнк Миллер (Franklin Carroll Miller) – руководитель лоббистской фирмы «Скоукрофт груп»;

99. Александр Митчелл (Alexander Mitchell) – директор по внешним связям «Института по изучению войны»;

100. Дерек Митчелл (Derek James Mitchell) – президент «Национального демократического института международных отношений»;

101. Джеральд Моран (Gerald Wesley Moran) – сенатор-республиканец от штата Канзас;

102. Александр Мотыль (Alexander J. Motyl) – профессор Рутгерского университета;

103. Рональд Моултри (Ronald S. Moultrie) – заместитель Министра обороны США;

104. Лиза Мурковски (Lisa Ann Murkowski) – сенатор-республиканец от штата Аляска;

105. Лиза Мюррей (Lisa Murray) – супруга члена Палаты представителей Дж.Макговерна;

106. Патти Мюррей (Patty Murray) – сенатор-демократ от штата Вашингтон;

107. Брайан Нельсон (Brian Eddie Nelson) – старший заместитель Министра финансов США;

108. Гэвин Ньюсом (Gavin Christopher Newsom) – губернатор штата Калифорния;

109. Скотт Нэйтан (Scott A. Nathan) – старший управляющий Корпорации по финансированию международного развития;

110. Уильям Осборн (William H. Osborne) – старший вице-президент подразделения компании «Боинг компани»;

111. Кэтрин Оселла (Catherine Aucella) – исполнительный директор Агентства национальной безопасности США;

112. Джонатан Оссофф (Thomas Jonathan Ossoff) – сенатор-демократ от штата Джорджия;

113. Шарлин Остин (Charlene D. Austin) – супруга Министра обороны США Л.Остина;

114. Алехандро Падилла (Alejandro Padilla) – сенатор-демократ от штата Калифорния;

115. Майкл Пайл (Michael Pyle) – заместитель помощника Президента США по нацбезопасности;

116. Джон Парачини (John V. Parachini) – старший научный сотрудник исследовательского центра «РЭНД корпорейшн»;

117. Стив Паркер (Steve Parker) – вице-президент и генеральный менеджер по бомбардировщикам и истребителям подразделения компании «Боинг компани»;

118. Джером Пауэлл (Jerome Hayden Powell) – председатель Федеральной резервной системы США;

119. Пол Пелоси (Paul Pelosi) – супруг спикера Палаты представителей Н.Пелоси;

120. Дэвид Петреус (David Howell Petraeus) – бывший директор Центрального разведывательного управления США;

121. Майкл Петруццело (Michael Petruzzello) – управляющий директор пиар-агентства «Корвис коммьюникейшнс»;

122. Джон Пирсон (John Pearson) – помощник прокурора штата Техас;

123. Майкл Плен (Michael T. Plehn) – президент Национального университета обороны США;

124. Джей Притцкер (Jay Robert Pritzker) – губернатор штата Иллинойс;

125. Николь Пясецки (Nicole Weyerhaeuser Piasecki) – неисполнительный директор группы компаний «Би-Эй-И системс»;

126. Брайан Радуэнц (Brian Raduenz) – главный исполнительный директор компании «ЭЙИВИКС Эйрспейс»;

127. Джон Реймонд (John William Raymond) – бывший командующий Командованием космических операций ВС США;

128. Чарльз Ричард (Charles Anthony Richard) – командующий Стратегическим командованием ВС США;

129. Вики Риш (Vicki Risch) – супруга сенатора Дж.Риша;

130. Элизабет Розенберг (Elizabeth Rosenberg) – заместитель Министра финансов США;

131. Брайан Росселли (Bryan Rosselli) – вице-президент подразделения компании «Рэйтеон текнолоджис»;

132. Сессилия Роуз (Cecilia Elena Rouse) – председатель Совета экономических консультантов Белого дома;

133. Фрэнк Роуз (Frank A. Rose) – первый заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности при Министерстве энергетики США;

134. Джилл Руби (Jill M. Hruby) – старший заместитель Министра энергетики США, глава Национального управления по ядерной безопасности;

135. Майкл Рубин (Michael Rubin) – эксперт НПО «Американ энтерпрайс инститьют»;

136. Жанетт Рубио (Jeanette Dousdebes Rubio) – супруга сенатора М.Рубио;

137. Блэр Рубл (Blair Aldridge Ruble) – почетный научный сотрудник «Центра им. В.Вильсона», бывший директор НПО «Институт Кеннана»;

138. Хелен Рэй (Helen Garrison Howell Wray) – супруга директора Федерального бюро расследований США К.Рэя;

139. Берни Сандерс (Bernard Sanders) – независимый сенатор от штата Вермонт;

140. Кристофер Сколезе (Christopher Scolese) – директор Национального управления военно-космической разведки США;

141. Тимоти Скотт (Timothy Eugene Scott) – сенатор-республиканец от штата Южная Каролина;

142. Энн Скотт (Ann Scott) – супруга сенатора Р.Скотта;

143. Тони Слоан (Tony Sloan) – директор по развитию «Института по изучению войны»;

144. Кристин Смит (Christine Elizabeth Smith) – сенатор-демократ от штата Миннесота;

145. Тимоти Снайдер (Timothy David Snyder) – профессор Йельского университета;

146. Брэдли Солтцман (Bradley Chance Saltzman) – командующий Командованием космических операций ВС США;

147. Александр Сорос (Alexander Soros) – заместитель Председателя фондов «Открытое общество»;

148. Дэбора Стабенау (Deborah Ann Stabenow) – сенатор-демократ от штата Мичиган;

149. Джеймс Ставридис (James George Stavridis) – бывший командующий Европейским командованием ВС США, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе;

150. Дэниел Танненбаум (Daniel Tannenbaum) – эксперт НПО «Атлантический совет», партнер юридической фирмы «Оливер Вейман»;

151. Джеймс Тейклет (James Donald Taiclet) – президент и главный исполнительный директор корпорации «Локхид-Мартин»;

152. Ричард Темплтон (Richard K. Templeton) – президент и главный исполнительный директор компании «Тексас инструментс»;

153. Джон Тестер (Raymond Jon Tester) – сенатор-демократ от штата Монтана;

154. Стефани Томпкинс (Stefanie Tompkins) – директор Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США;

155. Дэвид Турк (David Turk) – заместитель Министра энергетики США;

156. Джон Тьюн (John Randolph Thune) – сенатор-республиканец от штата Южная Дакота;

157. Кимберли Тьюн (Kimberley Thune) – супруга сенатора Дж.Тьюна;

158. Томас Тюбервиль (Thomas Hawley Tuberville) – сенатор-республиканец от штата Алабама;

159. Нэнси Уайден (Nancy Bass Wyden) – супруга сенатора Р.Уайдена;

160. Пенни Уайт (Penny White) – вице-президент подразделения компании «Боинг компани»;

161. Грэтхен Уитмер (Gretchen Whitmer) – губернатор штата Мичиган;

162. Селеста Уолландер (Celeste Ann Wallander) – заместитель Министра обороны США;

163. Мартин Уолш (Martin Joseph Walsh) – Министр труда США;

164. Рафаэль Уорнок (Raphael Gamaliel Warnock) – сенатор-демократ от штата Джорджия;

165. Элизабет Уоррен (Elizabeth Ann Warren) – сенатор-демократ от штата Массачусетс;

166. Томас Уоррик (Tomas S. Warrick) – старший научный сотрудник НПО «Атлантический совет»;

167. Марша Фадж (Marcia Louise Fudge) – Министр жилищного строительства и городского развития США;

168. Тэй Фицджеральд (Tay Fitzgerald) – руководитель подразделения компании «Рэйтеон текнолоджис»;

169. Шай Франклин (Shai Franklin) – основатель лоббистской фирмы «Ёр глобал стретэджи»;

170. Уильям Хагерти (William Francis Hagerty IV) – сенатор-республиканец от штата Теннесси;

171. Синди Хайд-Смит (Cindy Hyde-Smith) – сенатор-республиканец от штата Миссисипи;

172. Кэмерон Хардести (Cameron Hardesty) – отставной сотрудник Аппарата Белого дома;

173. Бенджамин Харрис (Benjamin H. Harris) – заместитель Министра финансов США;

174. Маргарет Хассен (Margaret Coldwell Wood Hassan) – сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир;

175. Ребекка Херсман (Rebecca Hersman) – директор Агентства по уменьшению военных угроз Министерства обороны США;

176. Марк Хертлинг (Mark Phillip Hertling) – бывший командующий сухопутными войсками ВС США в Европе;

177. Джеймс Херш (James A. Hursch) – директор Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности Министерства обороны США;

178. Джон Хикенлупер (John Wright Hickenlooper Jr.) – сенатор-демократ от штата Колорадо;

179. Джон Хилл (Jon Anthony Hill) – директор Агентства противоракетной обороны Министерства обороны США;

180. Кристофер Хилл (Christopher Hill) – пасынок Министра обороны США Л.Остина;

181. Реджинальд Хилл (Reginald Hill) – пасынок Министра обороны США Л.Остина;

182. Джон-Пол Химка (John-Paul Himka) – историк;

183. Мэйзи Хироно (Mazie Keiko Hirono) – сенатор-демократ от штата Гавайи;

184. Ларри Хоган (Lawrence Joseph Hogan Jr.) – губернатор штата Мэриленд;

185. Дебра Холлан (Debra Anne Haaland) – Министр внутренних дел США;

186. Джошуа Хоули (Joshua David Hawley) – сенатор-республиканец от штата Миссури;

187. Амос Хохштейн (Amos J. Hochstein) – спецкоординатор Белого дома по энергобезопасности и глобальной инфраструктуре;

188. Джон Хувен (John Henry Hoeven III) – сенатор-республиканец от штата Северная Дакота;

189. Кристина Хук (Kristina Hook) – доцент Университета г. Кеннесоу (штат Джорджия);

190. Мелинда Хэрринг (Melinda Harring) – заместитель директора Центра Евразии в НПО «Атлантический совет»;

191. Элейн Чао (Elaine Chao) – супруга сенатора М.Макконнелла;

192. Дэвид Шедд (David R. Shedd) – эксперт НПО «Хэритэдж фаундейшн»;

193. Адам Шейнман (Adam M. Sheinman) – спецпредставитель Президента США по ядерному нераспространению;

194. Ричард Шелби (Richard Craig Shelby) – сенатор-республиканец от штата Алабама;

195. Ричард Эдельман (Richard Edelman) – генеральный директор пиар-агентства «Эдельман Пи-Ар», член совета директоров НПО «Атлантический совет»;

196. Энн Эпплбаум (Anne Elizabeth Applebaum) – журналист и писатель;

197. Алан Эстевез (Alan F. Estevez) – старший заместитель Министра торговли США;

198. Кристал Эшби (Crystal Е. Ashby) – директор группы компаний «Би-Эй-И системс»;

199. Даниэл Яблонски (Daniel L. Jablonsky) – президент и главный исполнительный директор компании «Максар текнолоджиз»;

200. Тодд Янг (Todd Christopher Young) – сенатор-республиканец от штата Индиана.