Эрдоган надеется провести переговоры с Путиным и Зеленским, - Ъ

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он также сообщил, что намерен переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по мирным переговорам Киева с Москвой.