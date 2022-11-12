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Эрдоган надеется провести переговоры с Путиным и Зеленским, - Ъ

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он также сообщил, что намерен переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по мирным переговорам Киева с Москвой.

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