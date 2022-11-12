Эрдоган надеется провести переговоры с Путиным и Зеленским, - Ъ
- Азия и мир, политика
- 15:20, 12 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Он также сообщил, что намерен переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по мирным переговорам Киева с Москвой.
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