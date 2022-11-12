В Китае выявили максимальное с апреля количество случаев COVID

CentralAsia (CA) - В субботу 12 ноября в Китае было выявлено 11 950 новых случаев заражения COVID, что является максимальным показателем с апреля 2022 года. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Среди новых случаев 1 504 были симптоматическими, а 10 446 – бессимптомными. Днем ранее было зарегистрировано 10 729 случаев: 1 209 с симптомами, 9 520 бессимптомных.

Власти 11 ноября ослабили жесткие ограничения, связанные с коронавирусом. Китай также прекратит попытки выявить «вторичные» контакты, но продолжит выявлять тесные контакты.