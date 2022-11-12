экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Численность населения Земли приблизилась к 8 млрд человек

CentralAsia (CA) -  Численность населения Земли приблизилась к 8 млрд человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика статистического сайта worldometers.info.

12 ноября численность населения земли колеблется от 7 999 459 700 до 7 999 459 725.

По прогнозам ООН население Земли перейдет отметку в 8 млрд к 15 ноября.

Порог в 7 млрд был преодолен в 2011 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • США выделили $1,6 млн на озеленение дна узбекской части Аральского моря
  • В Монголии за сутки выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом
  • Монгольский борец стал чемпионом Кореи по корейской национальной борьбе — ширым


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com