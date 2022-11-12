Численность населения Земли приблизилась к 8 млрд человек
- Азия и мир, общество
- 15:56, 12 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - Численность населения Земли приблизилась к 8 млрд человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика статистического сайта worldometers.info.
12 ноября численность населения земли колеблется от 7 999 459 700 до 7 999 459 725.
По прогнозам ООН население Земли перейдет отметку в 8 млрд к 15 ноября.
Порог в 7 млрд был преодолен в 2011 году.
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