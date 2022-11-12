Численность населения Земли приблизилась к 8 млрд человек

CentralAsia (CA) - Численность населения Земли приблизилась к 8 млрд человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика статистического сайта worldometers.info.

12 ноября численность населения земли колеблется от 7 999 459 700 до 7 999 459 725.

По прогнозам ООН население Земли перейдет отметку в 8 млрд к 15 ноября.

Порог в 7 млрд был преодолен в 2011 году.