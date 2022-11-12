Один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума возобновил работу

CentralAsia (KZ) - Каспийский трубопроводный консорциум возобновил работу выносного причального устройства — ВПУ-1, сообщает консорциум.

12 ноября в полном объеме завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1. Успешно выполнены гидростатические испытания, осуществляется погрузка нефти на танкер Minerva Sophia.

На темпах работ сказались характерные для этого периода неблагоприятные погодные условия и часто меняющиеся подводные течения.

КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 в августе 2022 года после обнаружения на этих ВПУ трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

В настоящий время осуществляется подготовка к замене танка плавучести ВПУ-2.

Как писали СМИ, Приморский районный суд Новороссийска 6 июля постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток. Основанием стала проверка, в ходе которой Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Консорциум отправил ходатайство в суд. Через несколько дней первоначальное решение было заменено на штраф в 200 тыс. рублей.

В августе Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о временном выводе из эксплуатации двух выносных причальных устройств – ВПУ-1 и ВПУ-2.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения