Глава МИД Украины рассмотрит возможность встречи с главой МИД России, если такое предложение поступит

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внимательно рассмотрит возможность личной встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если такое предложение поступит.

Как сообщило издание «Страна», об этом Кулеба заявил в выступлении на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уточнив, что пока такое предложение ему не поступало.

Кулеба заявил, что Киев не видит признаков искреннего стремления к переговорам со стороны Москвы.