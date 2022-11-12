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Глава МИД Украины рассмотрит возможность встречи с главой МИД России, если такое предложение поступит
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) -  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внимательно рассмотрит возможность личной встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если такое предложение поступит.

Как сообщило издание «Страна», об этом Кулеба заявил в выступлении на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уточнив, что пока такое предложение ему не поступало.

Кулеба заявил, что Киев не видит признаков искреннего стремления к переговорам со стороны Москвы.

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