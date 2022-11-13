Монгольские баскетболисты обыграли сборную Таити с большим разрывом в счете 91:62. Видео

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии продолжается отборочный матч группы D турнира чемпионата Азии ФИБА 2025 по баскетболу.

Таиланд и Монголия остаются непобежденными, одержав крупные победы над Вьетнамом и Таити.

Сборная страны-хозяйки турнира 11 ноября провела свой первый матч против сборной Малайзии. В итоге Монголия одержала победу над Малайзией со счетом 94–92 и стала незабываемым дебютом в предварительных квалификационных турнирах Чемпионата Азии ФИБА 2025 в пятницу вечером на UG Arena.

Второй матч сборной Монголии прошел 12 ноября против команды Таити.

После упорной борьбы монгольской и таитянской команд в течение четырех периодов спортсмены страны-хозяйки одолели соперников с большим разрывом в счете. Монгольские баскетболисты разгромили спортсменов Таити со счетом 91:62.

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