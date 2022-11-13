Демократы получают контроль над Сенатом США после победы в Неваде

Кэтрин Костес-Масто

CentralAsia (CA) - Кэтрин Кортес-Масто от Демократической партии побеждает на выборах сенатора в Неваде. Благодаря этому демократы получат 50 мест в Сенате Конгресса США и контроль над верхней палатой, пишет «Коммерсантъ».

После подсчета больше 95% голосов госпожа Кортес-Масто получает 48,7%, опережая бывшего генпрокурора Невады республиканца Адама Лаксальта на 0,5 процентного пункта. О том, что демократ гарантировала себе победу сообщают Edison Research, NBC, CNN, ABC и другие СМИ и исследовательские центры.

Таким образом, даже в случае победы республиканцев в Джорджии, где в декабре состоится второй тур выборов, партия не сможет получить контроль над Сенатом. При равном числе мест решающий голос будет у вице-президента Камалы Харрис, которая представляет демократов.

Республиканская партия может получить контроль над Палатой представителей Конгресса США. По данным американских СМИ, в нижнюю палату пока проходят 211 республиканцев и 206 демократов. Для получения контроля необходимо получить 218 мест.