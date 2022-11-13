В Госдуму РФ поступило предложение лишать гражданства за дискредитацию армии

CentralAsia (CA) - За распространение дискредитирующей информации о российской армии, а также за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны предлагается аннулировать приобретенное гражданство РФ. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующая поправка поступила на рассмотрение в Госдуму. Она расширяет список преступлений, указанных в 24-й статье принятого в первом чтении законопроекта о гражданстве.

Нарушитель может быть привлечен к ответственности независимо от времени совершения угрожающих действий. Факт преступления будет устанавливаться сотрудниками ФСБ.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что с начала специальной военной операции (СВО) было возбуждено более ста уголовных дел за дискредитацию российских военнослужащих.

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к антироссийским санкциям. Закон был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации ранее в тот день.

Согласно принятому документу, ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии предполагает штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.