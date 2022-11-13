Зеленский сообщил, сколько населенных пунктов Херсонской области освободили ВСУ

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области. Об этом сообщает «Униан».

«По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль над более чем 60 населенных пунктах Херсонщины, полиция начала стабилизационные меры. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия», - сказал он в обращении к украинцам.

Также президент сообщил, что повсюду на освобожденной территории очень много работы у взрывотехников. Уже изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов – мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов.