экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский сообщил, сколько населенных пунктов Херсонской области освободили ВСУ

CentralAsia (CA) -  Президент Владимир Зеленский заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области. Об этом сообщает «Униан».

«По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль над более чем 60 населенных пунктах Херсонщины, полиция начала стабилизационные меры. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия», - сказал он в обращении к украинцам.

Также президент сообщил, что повсюду на освобожденной территории очень много работы у взрывотехников. Уже изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов – мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума возобновил работу
  • Монгольские баскетболисты обыграли сборную Таити с большим разрывом в счете 91:62. Видео
  • Зеленский сообщил, сколько населенных пунктов Херсонской области освободили ВСУ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com