В Албании проходят массовые митинги с требованием отставки премьера
- Азия и мир, политика
- 11:48, 13 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - Тысячи граждан вышли на улицы города Тирана с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы, передает CDM.
Митингующие высказали недовольство коррупцией в стране, бедностью и увеличившемся оттоком граждан из страны.
Эди Рама в 2000-2011 годах занимал пост мэра Тираны, с 2005 года — лидер Социалистической партии Албании. С 2013 года является председателем Совета министров Албании.
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