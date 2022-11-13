В Словении начался второй тур президентских выборов

CentralAsia (CA) - В Словении открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов, на пост главы государства претендуют бывший руководитель МИД Анже Логар и адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар, пишет РИА Новости.

Голосование проходит в воскресенье с 7.00 до 19.00 по местному времени, действуют около 3 тысяч избирательных участков, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан. Участки были открыты вовремя, без инцидентов.

Первые предварительные результаты голосования будут известны после 19.30, сообщил словенский избирком.

В первом круге голосования, который состоялся 23 октября, Логар получил 33,9% поддержки. Кандидат Словенской демократической партии (SDS) экс-премьера Янеза Янши в 2020-2022 годах был министром иностранных дел Словении и отметился антироссийской риторикой, высылкой дипломатов РФ и отзывом аккредитации у почетных консулов России, а также в составе кабмина - отправкой материальной помощи и оружия Украине.

Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар, которую поддерживают избиратели левой ориентации и сторонники правящего "Движения Свобода" заслужила 26,8% голосов. Явка в первом туре составила немногим более 51%.