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Количество случаев COVID-19 в мире превысило 634,9 млн

CentralAsia (CA) -  Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на 13 ноября достигло 634 млн 983 тыс. 244, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии в мире от коронавируса скончались 6 млн 609 тыс. 692 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

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