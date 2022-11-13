В Москве заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 30%

CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве на этой неделе увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. Заболеваемость в городе растет впервые с середины сентября.

Смертность также пошла вверх: на этой неделе из-за ковида умерли 84 человека, на прошлой - 81. В свою очередь число выздоравливающих резко снизилось - за последние семь дней в городе вылечился 4 691 человек, за предыдущий аналогичный период - 5 349.

При этом заболеваемость ковидом в России продолжает снижение - на этой неделе штаб зафиксировал 36 102 случая заражения против 40 125 на прошлой (снижение на 10%).

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране оказалось также почти на 10% меньше. Если с 31 октября по 6 ноября штаб зарегистрировал 484 смерти, то с 7 по 13 ноября - 436. Менее 500 смертей в стране фиксируют уже вторую неделю подряд.

За последние семь дней в стране вылечились 46 184 человека, это на 22% меньше, чем за предыдущие семь.

Однако число госпитализаций растет. За неделю в РФ в больницы доставили 7 494 заболевших ковидом, что примерно на 10% выше показателя в начале месяца.