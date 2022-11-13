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Мужская сборная Узбекистана по боксу заняла первое место на чемпионате Азии

CentralAsia (UZ) -  Мужская сборная Узбекистана по боксу завоевала 10 медалей на чемпионате Азии 2022 года, прошедшего 1−12 ноября в Аммане (Иордания), пишет Газета.uz.

Боксёры завершили чемпионат Азии на первом месте в общекомандном зачёте среди мужских команд, удостоившись пяти золотых, двух серебряных и трёх бронзовых медалей.

Медалисты сборной Узбекистана:

Золото:

51 кг - Хасанбой Дусматов

57 кг - Абдумалик Халаков

63,5 кг - Руслан Абдуллаев

75 кг - Саиджамшид Джафаров

+92 кг - Лазизбек Муллажонов

Серебро:

80 кг - Одилжон Аслонов

92 кг - Мадияр Саидрахимов

Бронза:

54 кг - Шахзод Музаффаров

60 кг - Адхамжон Мухиддинов

67 кг - Асадхуджа Муйдинхуджаев.

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