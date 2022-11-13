Мужская сборная Узбекистана по боксу заняла первое место на чемпионате Азии

- Узбекистан, спорт
- 17:02, 13 ноября 2022
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CentralAsia (UZ) - Мужская сборная Узбекистана по боксу завоевала 10 медалей на чемпионате Азии 2022 года, прошедшего 1−12 ноября в Аммане (Иордания), пишет Газета.uz.
Боксёры завершили чемпионат Азии на первом месте в общекомандном зачёте среди мужских команд, удостоившись пяти золотых, двух серебряных и трёх бронзовых медалей.
Медалисты сборной Узбекистана:
Золото:
51 кг - Хасанбой Дусматов
57 кг - Абдумалик Халаков
63,5 кг - Руслан Абдуллаев
75 кг - Саиджамшид Джафаров
+92 кг - Лазизбек Муллажонов
Серебро:
80 кг - Одилжон Аслонов
92 кг - Мадияр Саидрахимов
Бронза:
54 кг - Шахзод Музаффаров
60 кг - Адхамжон Мухиддинов
67 кг - Асадхуджа Муйдинхуджаев.
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