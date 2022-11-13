CentralAsia (KZ) - Штормовое предупреждение объявили в 11 регионах Казахстана из-за гололеда и ветра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

14 ноября на севере Улытауской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На большей части области метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Актюбинской области ожидаются метель, гололед. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Шымкенте ожидается юго-западный ветер 15-20, утром и днем порывы 25 метров в секунду.

В Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке области ожидаются метель, гололед. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Костанае 14 ноября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, области ожидается гололед. Ветер южный ночью 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный 15-20, на западе области порывы 23 метра в секунду.

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