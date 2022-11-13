Путин поручил провести демобилизацию призванных на службу студентов ДНР и ЛНР

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение к месту обучения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что демобилизованные студенты теперь будут направлены домой и продолжат обучение.