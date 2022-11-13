Путин поручил провести демобилизацию призванных на службу студентов ДНР и ЛНР
- Азия и мир, политика
- 20:32, 13 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение к месту обучения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что демобилизованные студенты теперь будут направлены домой и продолжат обучение.
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