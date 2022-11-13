экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин поручил провести демобилизацию призванных на службу студентов ДНР и ЛНР

CentralAsia (CA) -  Президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение к месту обучения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что демобилизованные студенты теперь будут направлены домой и продолжат обучение.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Мужская сборная Узбекистана по боксу заняла первое место на чемпионате Азии
  • За сутки коронавирус выявлен у 39 казахстанцев
  • На главной туристической улице Стамбула произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com