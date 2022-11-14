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Баскетболисты Монголии выиграли третий матч подряд на отборочном турнире чемпионата Азии. Видео

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат Азии по баскетболу является самым престижным турниром для мужских национальных сборных по данному виду спорта в Азии.

В столице Монголии продолжается отборочный матч группы D турнира чемпионата Азии ФИБА 2025 по баскетболу.

Первыми соперниками Монголии стала команда из Малайзии.

«На глазах у более чем 3000 болельщиков Монголия одержала победу над Малайзией со счетом 94–92 и стала незабываемым дебютом в предварительных квалификационных турнирах Кубка Азии ФИБА 2025 в пятницу вечером на UG Arena», — написала FIBA.

На самом деле игра была очень ожесточенной, команды соревновались на равных, а монголы набрали очко в последний момент и обыграли малазийцев со счетом 94:92.

Следующим соперником сборной Монголии стала команда Таити. После упорной борьбы монгольской и таитянской команд в течение четырех периодов спортсмены страны-хозяйки одолели соперников с большим разрывом в счете. Монгольские баскетболисты разгромили спортсменов Таити со счетом 91:62.

13 ноября монголы встретились с очень хорошей вьетнамской командой. Монголия добавила к бедам Вьетнама, 88-77, чтобы оставаться идеальной в предварительных квалификациях FIBA ​​Asia Cup 2025, в воскресенье вечером на UG Arena. Воодушевленные восторженной аншлаговой толпой, хозяева медленно стартовали, прежде чем набрать достаточно сил, чтобы оторваться в финальном периоде на пути к своей третьей победе в таком же количестве выходов, нанося своим противникам поражения подряд.

После ожесточенной схватки между монголами и вьетнамцами и после непростых матчей команда страны-хозяйки одержала победу над вьетнамцами со счетом 88:77.

14 ноября монголы сыграют с Таиландом, лидером группы, чтобы определить первое место в группе.

Результаты предыдущих матчей:

  • Таити 41-84 Вьетнам
  • Малайзия 78-103 Таиланд
  • Таиланд 114-46 Таити
  • Монголия 94-92 Малайзия
  • Вьетнам 55-81 Таиланд
  • Монголия 91-62 Таити
  • Малайзия 70-62 Таити

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