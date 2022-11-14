Выставка из серии «Infinite source» картин монгольского художника экспонировалась в галерее города Рима

Чадраабал Адъяабазар

CentralAsia (MNG) - В Риме проходит международная художественная выставка «Wе contemporary international art show», организованная итальянской художественной организацией «MUSA».

На этой выставке была выбрана серия картин «Infinite source» («Бесконечный источник») Чадраабал Адъяабазар, отмеченного наградами Союза монгольских художников, которая экспонируется в галерее «Палаццо Велли» в Риме.

Более 30 художников из 100 стран со всего мира принимают участие в выставке «Wе contemporary international art show».

Художник Чадраабал Адъяабазар получил сертификат как один из 15 лучших художников этой выставки.

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