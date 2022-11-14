Опрос IRI в Монголии показывает, что 67% монголов считают демократию лучшей формой правления

CentralAsia (MNG) - Новый опрос, проведенный Центром аналитических исследований (Center for Insights in Survey Research - CISR) Международного республиканского института (IRI), показывает, что монголы обеспокоены экономикой и коррупцией, демонстрируя при этом сильную поддержку демократического управления.

На вопрос о наиболее важных проблемах, стоящих сегодня перед страной, большинство монголов выбрали вопросы, связанные с экономикой. Первые три ответа показывают, что 58% ссылаются на высокие цены и стоимость жизни, 26% указывают на безработицу и 14% заявляют о других общих экономических проблемах.

В опросе, проведенном с марта по апрель 2021 года, 34% назвали здравоохранение и COVID-19 главной проблемой в Монголии.

Опрос также показал, что 74% монголов считают коррупцию очень серьезной проблемой и мало верят в институты, способные ее решить. 64% отрицательно относятся к Независимому органу по борьбе с коррупцией, 66% - к судам, 62% - к Великому Государственному Хуралу, однопалатному парламенту.

«Наше исследование ясно показывает, что монголы недовольны текущей экономикой или усилиями правительства по борьбе с коррупцией», — сказала Йоханна Као, региональный директор IRI по Азиатско-Тихоокеанскому региону. «Избранные должностные лица должны сделать больше для решения этих насущных проблем, и они должны действовать безотлагательно».

Кроме того, опрос показывает, что 67% монголов считают демократию лучшей формой правления.

«Несмотря на некоторые проблемы, с которыми сталкивается народ Монголии, обнадеживает тот факт, что подавляющее большинство верит в демократическое управление», — сказала Као. «Повышение подотчетности, прозрачности и вовлеченности большего числа людей в политический процесс только укрепит способность правительства двигать страну в правильном направлении».

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