Юрточный район в Улан-Баторе начинает переход на возобновляемые источники энергии

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе переход на возобновляемые источники энергии имеет особое значение для примерно 200 000 домохозяйств, проживающих в незапланированных районах «гэр» («юрточные районы»), где энергетическая нестабильность является постоянной проблемой. Зимой сжигание угля необходимо для выживания и часто обходится семьям юрточных районов в 400 долларов США в год, что является огромным финансовым бременем, учитывая, что 40 процентов жителей зарабатывают менее 90 долларов США в месяц.

Сжигание угля в помещении и на открытом воздухе вызывает серьезные проблемы со здоровьем и вносит значительный вклад в выбросы углерода в Монголии. Проект по установке солнечной энергии в этих домах приведет к значительному сокращению выбросов с каскадными социальными выгодами, которые можно будет оплатить за счет продажи углеродных кредитов.

Но не было простых инструментов или рыночных платформ для оценки подтвержденных местных сокращений выбросов и их сопоставления с нашими собственными желаемыми инвестициями в компенсацию выбросов углерода. Реальность такова, что на углеродных рынках трудно ориентироваться, особенно для мелких покупателей и продавцов углеродных кредитов. Для продавцов система проверки заявленных сокращений выбросов углерода и сертификации углеродных кредитов является дорогостоящей, бюрократической и почти невозможной для небольших проектов из-за необходимости личных проверок и углубленных проверок со стороны аккредитованного агентства. Для покупателей углеродных кредитов бенефициар покупки и то, как они будут использовать средства, часто неясны.

Одной из выделяющихся групп был стартап под названием URECA LLC. Эта молодая компания, занимающаяся климатическими технологиями, была основана командой монголов, которые сочетают в себе опыт в области систем возобновляемой энергии, компьютерной инженерии, устойчивого развития и других областях со страстью к решениям в области изменения климата.Команда URECA разработала набор технологий, которые позволят мелким и даже домашним субъектам производить проверенные углеродные кредиты без сложной и дорогостоящей аккредитации, которая может поставить в тупик небольшие проекты.

Их решение сочетает в себе технологию на основе искусственного интеллекта, которая проверяет производство возобновляемой энергии, как солнечной, так и ветровой, с помощью данных, собранных с интеллектуальных счетчиков, с системой блокчейна, чтобы связать углеродные кредиты с конкретными производителями и отслеживать обмен или списание этих кредитов. Эта умная, экономически эффективная система будет генерировать высококачественные углеродные кредиты даже для микропроизводителей энергии, которые будут связаны с рынком URECA, где их можно будет покупать и продавать. Вы можете найти более подробную информацию о системе на веб-сайте URECA.

Первоначальные базовые оценки предполагают, что каждая семья сократит свои ежегодные выбросы углерода на 10–20 тонн и снизит свои затраты на энергию до 70 процентов. Важный вопрос, на который пытается ответить этот экспериментальный проект, заключается в том, насколько высоко рынок оценит углеродные кредиты домохозяйств URECA. Если эти домохозяйства достигнут нижнего целевого показателя в 80 долларов США за тонну, они могут зарабатывать от 800 до 1600 долларов США в год, производя и продавая углеродные кредиты, в дополнение к экономии сотен долларов на затратах на энергию. Это значительно улучшит качество их жизни, а также продемонстрирует путь к снижению вредных уровней загрязнения воздуха, от которых каждую зиму страдает Улан-Батор.

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