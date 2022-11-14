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«Инфляция в Монголии составит 8 процентов в 2023 году», — представлено в госбюджете на следующий год

CentralAsia (MNG) -  Бюджет Монголии на 2023 год был окончательно одобрен парламентом в прошлую пятницу /11.11.2022/.

Общие государственные расходы на 2022 год составили 18 трлн тугриков (более $ 5.28 млрд), а расходы государственного бюджета на 2023 год утверждены в размере 21 трлн тугриков (более $ 6.16 млрд).

Однако премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай сообщил на своей странице в Twitter: «Сегодня парламент утвердил бюджет Монголии на 2023 год. Если госбюджет 2022 года направлен на преодоление пандемии, то 2023 год станет годом стабилизации экономики. В этих рамках экономический рост будет доведен до 5 процентов, а инфляция снизится до однозначных цифр».

Отражая уровень инфляции в бюджете следующего года, сказано, что: «В 2023 году правительство и центральный банк проводят жесткую фискальную и денежно-кредитную политику для обеспечения макроэкономической стабильности, и ожидается, что инфляция достигнет среднесрочного целевого уровня в 8 процентов».

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