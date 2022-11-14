«Инфляция в Монголии составит 8 процентов в 2023 году», — представлено в госбюджете на следующий год

CentralAsia (MNG) - Бюджет Монголии на 2023 год был окончательно одобрен парламентом в прошлую пятницу /11.11.2022/.

Общие государственные расходы на 2022 год составили 18 трлн тугриков (более $ 5.28 млрд), а расходы государственного бюджета на 2023 год утверждены в размере 21 трлн тугриков (более $ 6.16 млрд).

Однако премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай сообщил на своей странице в Twitter: «Сегодня парламент утвердил бюджет Монголии на 2023 год. Если госбюджет 2022 года направлен на преодоление пандемии, то 2023 год станет годом стабилизации экономики. В этих рамках экономический рост будет доведен до 5 процентов, а инфляция снизится до однозначных цифр».

УИХ өнөөдөр Монгол Улсын 2023 оны төсвийг баталлаа. 2022 оны улсын төсөв цар тахлыг даван туулахад чиглэгдсэн бол 2023 он эдийн засгийг тогтворжуулах жил байх болно. Энэ хүрээнд эдийн засгийн өсөлтийг 5%-д хүргэж, инфляцыг нэг оронтой тоо руу буулгана. pic.twitter.com/qmYLt6xqyy — Л.Оюун-Эрдэнэ (@OyunerdeneMN) November 11, 2022

Отражая уровень инфляции в бюджете следующего года, сказано, что: «В 2023 году правительство и центральный банк проводят жесткую фискальную и денежно-кредитную политику для обеспечения макроэкономической стабильности, и ожидается, что инфляция достигнет среднесрочного целевого уровня в 8 процентов».

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