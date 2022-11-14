Пять Великих Будд, созданных Занабазаром вместе на одной выставке спустя 57 лет

CentralAsia (MNG) - Впервые открылась выставка, на которой в одном месте размещены «Пять Великих Будд», являющиеся делом рук Өндөр Гэгээн Занабазара, уникальное историко-культурное наследие Монголии.

Занабазар Гомбодорж — первый монгольский Богдо-гэгэн, чингизид, правитель Халхи под сюзеренной властью империи Цин; выдающийся скульптор, основатель монгольской портретной живописи, изобретатель письма соёмбо.

На выставке «Пять великих будд» были выставлены 4 будды из Музея изящных искусств Занабазар и 1 будда из музея храма Чойжин.

«В рамках «Месяца творчества и культуры», инициированного министром культуры, это сначала началось с выставки «Цамба», а сейчас совместно с Музеем изобразительных искусств «Занабазар» организуется выставка «Пять великих будд». В 1965 году четыре Будды, связанные с созданием музея Занабазар, были переданы из сокровищницы музея храма Чойжин. 57 лет спустя пять великих будд собрались вместе. Это уникальное и драгоценное наследие, рассказывающее о том, как были побеждены пять ядов человеческой души. И выставка позволяет зрителям увидеть этих Будд без стеклянного покрытия. В 1995 году эти будды были зарегистрированы как ценное наследие Монголии.

Исследователи отмечают, что создание пяти великих будд, Ул хөдөлгөгч (Акшохья), Эрдэнэ Уусгэгч (Ратнасамбхава), Цаглашгуй Гэрэлт (Амитабха), Уйл бутээгч (Амогасиддхи) и Машид Гийгуулэн Зохиогч (Вайрочана), как святых, обаятельных и милосердно глядя на человеческий мир, поднимает уровень картин Будды на новый уровень.

Пять Великих Будд представляют пять тел, символизирующих превращение пяти грехов души: гнева, невежества, тьмы, жадности, алчности и зависти в противоборствующие силы в терпение, мудрость, сочувствие и сострадание», — сказала Д. Отгонсурэн, директор музея храма Чойджин-ламы.

Өндөр Гэгээн Занабазар родился в 1635 году 25-го числа девятого лунного месяца (20 ноября) в местности Есөнзуйл (ныне аймак Өвөрхангай), в семье халхаского Тушэту-хана Гомбодоржа, принадлежащего к роду Борджигинов-Чингизидов. Гэгэн-Сэцэн-хан Шолой, приехавший навестить родителей, «подарил» ему часть своего титула — «Гэгээн» (монг. светлый, святой, возвышенный) и высказал мнение, что из него смог бы выйти хороший лама. Было решено отправить к Далай-ламе V и Панчен-ламе IV посланника, чтобы прояснить эту возможность.

В 1686 году Занабазар разработал новое письмо, названное «Соёмбо», основываясь на индийском парадном шрифте «ланча», тибетском письме и на «квадратном письме» Пагба-ламы. Новое письмо, призванное в полной мере отражать фонетические особенности трёх языков — санскрита, тибетского и монгольского, до сих пор используется, в том числе и в декоративных целях, монгольскими буддистами. Сам же символ, давший название этой системе письменности, с конца XVII века стал символом монгольской государственности, и по сей день присутствует на государственном флаге Монголии.

Занабазар известен литыми скульптурными изображениями будд, бодхисаттв и деятелей буддизма. Скорее всего, впервые Занабазар познакомился с техникой литья скульптур во время своего пребывания в Лхасе в 1650 году, наблюдая за работой непальских скульпторов на строительстве дворца Поталы. Исследователями неоднократно отмечалось сходство работ Занабазара именно с непальской, а не тибетской скульптурной традицией.

Наиболее широко известны его Белая и Зелёная Тары, будда Ваджрадара. Женственность и чувственность в изображении Зелёной Тары, которая считается одной из лучших работ скульптора, роднит Занабазара со скульпторами европейского Возрождения; так, проф. Ринчен Бямба называл Занабазара «монгольским Микеланджело». Шедевры Өндөр-гэгээна дважды подвергались опасности уничтожения и частично были повреждены. Первый раз это было во время джунгарского нашествия в Халху в конце XVII века, второй — в 30-е годы XX века во время чойбалсановских репрессий против духовенства.

Впоследствии специфический стиль Занабазара получил развитие в рамках т. н. «школы Занабазара».

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