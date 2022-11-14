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Монголки завоевали 2 золотые 4 серебряные медали среди юниорок ЧМ по джиу-джитсу

CentralAsia (MNG) -  В Абу-Даби, столице ОАЭ, проходят 2 крупных турнира, чемпионат мира по джиу-джитсу и Аbu Dhabi World Tour.

Монгольские спортсменки завоевали 2 золотые и 4 бронзовые медали на чемпионате мира по джиу-джитсу среди юниорок в воскресенье.

В частности борчиха клуба «Баялаг» О.Номин-Эрдэнэ (желтый пояс в весе 48 кг) и борчиха клуба «Хилэнц» аймака Дорноговь, Б.Алимцэцэг (серый пояс, 80 кг) завоевали золотые медали. М.Урангоо борчиха клуба «Пантера» аймака Өмнөговь (серый пояс до 40 кг/), Н. Тэнуун из Академии «Гаруда-Дархан-Цааз» (серый пояс до 36 кг/), спортсменка аймака Архангай У. Энхмэнд (серый пояс, 52 кг) и борчиха клуба «Баялаг» Б.Байгалмаа (желтый пояс, 63 кг) завоевали серебряные медали.

Сегодня стартует чемпионат мира по джиу-джитсу среди юниоров.

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