Энхийн-Од Шаравжамц творит историю Монголии в США. Видео

CentralAsia (MNG) - Самым активным монголом во время открытия сезона «Dayton Flyers» со счетом 73–46, победившего Линденвуд в понедельник вечером на UD Arena, был Майк Шаравжамц (Энхийн-Од).

Уверен, что защитник-первокурсник ростом 6 футов 8 дюймов вошел в историю и показал, почему он уже стал любимцем публики. Он продемонстрировал уверенность ветерана, поразив открывающую игру трехочковую прямо перед скамейкой соперников «Lions», а вскоре после этого отдал пас без взгляда на Дарона Холмса, который тут же сделал данк.

Но в то время как Энхийн-Од финишировал с 10 очками, пятью передачами и без потерь, он, по крайней мере, сделал несколько передышек на скамейке запасных, став вторым настоящим первокурсником, стартовавшим за «Flyers» за последние 10 сезонов.

Энхийн-Од, занявший в этом году 91-е место в общем зачете по версии журнала 24/7 Sports, в своей первой игре в колледже набрал вполне достойные 10 очков, пять передач и три подбора. Для тысяч его поклонников по всему миру уверенный дебют стал поводом для празднования. Энхийн-Од — первый монгольский спортсмен, получивший стипендию Дивизиона 1, и всего лишь второй настоящий первокурсник, отправившийся в Дейтон за десятилетие.

Присутствовал отец Энхийн-Ода Шаравжамц Цэрэнжанхар, более известный как Shark. Shark был звездой местных лиг в Улан-Баторе при росте 7 футов, пока его не обнаружил бывший тренер ЛГУ Дейл Браун (который также обнаружил 12-летнего Шакила О'Нила на немецкой военной базе). Браун думал, что Шаравжамц Цэрэнжанхар может быть одним из лучших игроков в студенческом баскетболе, пока не узнал, что ему 27 лет. Вместо этого Шаравжамц Цэрэнжанхар подписал контракт с Harlem Globetrotters и стал первым профессиональным баскетболистом из Монголии.

Да, игрок – монгол... вот почему 🇺🇸американские фанаты с Государственным флагом Монголии🇲🇳🇲🇳🇲🇳 pic.twitter.com/fpZPc39TlA — Bystander Майдар (@Tatarmai) November 12, 2022

С тех пор популярность баскетбола в Монголии медленно росла. По последним оценкам, сейчас в столице организованно играют в баскетбол более 20 000 детей. Формат «три на три» является предпочтительным; мужская сборная Монголии финишировала в первой десятке на двух из трех последних чемпионатов мира FIBA 3x3, а женская сборная прошла квалификацию на летние Олимпийские игры 2020 года.

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