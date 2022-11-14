В Турции задержали подозреваемого в теракте в центре Стамбула

CentralAsia (CA) - Заложивший бомбу на популярной туристической улице Истикляль в Стамбуле задержан, предположительно, он причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает TRT Haber.

«Ранее был задержан 21 человек. Человек, который заложил бомбу, был взят под стражу <...> В ближайшее время тем, кто причинил нам эту боль, мы воздадим болью в разы большей», — приводит его слова телеканал.

Он также рассказал, что из 81 пострадавших 50 были выписаны, пятеро находятся в реанимации, двое — в тяжелом состоянии. Не меньше шести человек погибли.

Взрыв в стамбульском районе Бейоглу произошел около 16:20 13 ноября. Улица Истикляль, где это произошло, пешеходная и является одним из самых популярных мест у туристов. Ее полностью перекрыли, а также закрыли находящуюся неподалеку мечеть Таксим.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что бомбу заложила женщина. Он также подтвердил озвученную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что этот инцидент является терактом.

«Нападавшей была женщина, взорвавшая бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двух из них оценивается как тяжелое»,— рассказал Октай журналистам (его слова приводит TRT Haber). По его словам, женщина сидела на одной из скамеек более 40 минут, а потом через 1-2 минуты после того, как она встает происходит взрыв.

Верховный совет радио и телевидения Турции объявил о запрете трансляции взрыва местными СМИ.

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