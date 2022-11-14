Нетаньяху получил президентский мандат на формирование правительства Израиля

Биньямин Нетаньяху

CentralAsia (CA) - Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху официально получил президентский мандат на формирование 37-го правительства Израиля. У Нетаньяху будет 28 дней, чтобы сформировать новый кабинет министров, сообщает The Times of Israel.

Объявляя о вручении мандата в своей резиденции в Иерусалиме, президент Израиля Ицхак Герцог напомнил о судебном разбирательстве по делу о коррупции в отношении Нетаньяху.

«Я, конечно, не забываю о том факте, что в окружном суде Иерусалима продолжается судебное разбирательство против депутата Кнессета Нетаньяху, и я вовсе не преуменьшаю значение этого»,— отметил он.

Герцог имеет право продлить срок формирования правительства на 14 дней в случае необходимости.

По итогам состоявшихся 1 ноября выборов в Кнессет «Ликуд» вместе с союзными ему крайне правым блоком «Религиозный сионизм» и религиозными партиями «Шас» и «Яадут а-Тора» получил 64 мандата.