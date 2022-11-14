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В Иране вынесли первый смертный приговор в связи с протестами

CentralAsia (CA) -  Суд в Иране вынес первый предварительный смертный приговор одному из участников демонстраций в провинции Тегеран. Его признали виновным в поджоге правительственного здания, нарушении общественного порядка, сговоре в целях совершения преступления против национальной безопасности, передает иранское агентство Mizan Online.

Подсудимого также объявили «врагом Бога». Он может обжаловать приговор. Еще пятеро человек были приговорены к тюрьме на срок от пяти до десяти лет за сговор с целью совершения преступлений против нацбезопасности и за нарушение общественного порядка.

Протесты в Иране продолжаются уже полтора месяца. Они начались после смерти 22-летней курдянки Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов в Тегеране за то, что неправильно носила хиджаб. На прошлой неделе большинство депутатов иранского парламента призвали судей «привести в исполнение приговор возмездия» в отношении задержанных. На текущий момент предъявлено уже более 1 тыс. обвинений. По данным правозащитников, в ходе беспорядков задержаны свыше 14 тыс. человек.

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