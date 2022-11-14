Запущено приложение «Visit Mongolia» и сайт mongoliatravel.guide

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии объявило 2023 и 2024 годы «Годами посещения Монголии» и утвердило лозунг «Welcome to Mongolia».

В его рамках в тестовом режиме запущены веб-сайт www.mongoliatravel.guide и приложение «Visit Mongolia» («Посетите Монголию»).

На веб-сайте www.mongoliatravel.guide и в приложении для туристов «Посетите Монголию» будет представлена информацию об истории, культуре, искусстве, обычаях, еде и природной красоте Монголии на монгольском, английском, русском, китайском, японском, испанском и корейском языках, расписание туристических мероприятий и другие информации.

«Древнее прошлое, кочевые традиции, поразительная история, богатое искусство и культура, запечатленные в исключительных фотографиях, подробное повествование о прошлом, настоящем и будущем, народная музыка и мелодии сегодняшнего дня, которых невозможно нарадоваться — все это представлено в одном», — говорится в приложении.

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