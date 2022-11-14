Кабмин Узбекистана подключился к зеленой энергетике

CentralAsia (UZ) - На здании Кабинета Министров Узбекистана запущена солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 630 кВт, сообщает Минэнерго страны.

Эта солнечная фотоэлектрическая станция вырабатывает более 1,1 млн кВт/ч электроэнергии в год.

Отмечается, что станция полностью обеспечивает здание Кабинета Министров электроэнергией в дневное время. При этом излишки электроэнергии планируется направлять в электрическую сеть.

Всего к 2026 году в Узбекистане планируется запустить солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 8000 МВт.