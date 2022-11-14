В Узбекистане на Ангренской ТЭС произошла «неисправность»

CentralAsia (UZ) - В воскресенье, 13 ноября произошла «неисправность» на энергоблоке Ангренской теплоэлектростанции (ТЭС) в Ташкентской области, сообщила пресс-служба Министерства энергетики. Как уточнили «Газете.uz» в Минэнерго, в 15:14 отключился один из энергоблоков.

«Для того, чтобы ускорить устранение этой неисправности, на станцию немедленно прибыло руководство Министерства во главе с министром энергетики [Журабек Мирзамахмудов]», — говорится в сообщении.

Для устранения проблемы была создана специальная бригада. В Минэнерго заявили, что ремонтные работы энергоблока будут завершены в короткие сроки.

«В настоящее время город Ангрен стабильно обеспечен электроэнергией, в скором времени будет налажено снабжение тепловой энергией», — отметили в министерстве.

Ангренская ТЭС входит в состав объединенной энергетической системы Узбекистан. Она предназначена для электро- и теплоснабжения Ангрена и других районов Ташкентской области. Установленная мощность электростанции — 393 МВт. Станция работает на буром угле Ангренского месторождения. Оборудование ТЭС включает в себя турбоагрегаты мощностью 53 МВт, 54 МВт, 68 МВт (2 шт.), а также энергоблок мощностью 150 МВт.

В июне 2020 года «Газета.uz» сообщала, что АО «Ангренская ТЭС» вместе с «Янги Ангрен ТЭС», а также предприятием по добыче угля и каолина АО «Узбеккумир» перешли в управление ООО Central Asia Energy, учрежденной казахстанской компанией «Горные работы». О передаче Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС казахстанской компании «Горные работы» еще в июне 2019 года сообщал председатель «Тепловых электрических станций» Руслан Мубаракшин. Он отмечал, что станции перейдут в доверительное управление на три года. По его словам, планировалось максимальное сокращение использования природного газа и увеличение доли сжигания угля.

Некоторые СМИ сообщали, что управление находится у SFI Management Group. Обе компании представлены или были представлены в наблюдательных советах Ангренской ТЭС и Ново-Ангренской ТЭС.

По итогам 2021 года Ангренская ТЭС заняла шестое место по убыточности среди компаний с госдолей — 87,6 млрд сумов.