Россия просит Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна, - «Ведомости»

CentralAsia (KZ) - «Российские железные дороги» просят казахстанскую сторону снизить тарифы на перевозку зерна, сообщают «Ведомости». Письмо с обоснованием было направлено еще в сентябре.

По информации пресс-службы РЖД, в сентябре казахстанской стороне было направлено письмо с обоснованием необходимости снижения действующего тарифа. По нормам Евразийского экономического союза транзитные перевозки по территориям государств, входящих в него, осуществляются «в соответствии с тарифной политикой СНГ», где ставки выше, чем тарифы на внутренние перевозки по железной дороге. 8 ноября этот вопрос обсуждался на закрытой встрече менеджеров РЖД с депутатами «Единой России».

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что в нынешних условиях, когда поставки зерна осложняются санкциями, везти продукцию через Казахстан невыгодно, так как соседняя республика получает «конкурентное преимущество», позволяющее перепродавать российское зерно.

Как объясняет Корбут, фактически для России масштабные поставки в Центральную Азию заблокированы, как и в Китай через Казахстан. Это и даёт Казахстану преимущество, позволяя ему вести реэкспорт зерна из РФ.

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