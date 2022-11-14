«Укрэнерго» сообщила о тяжелых повреждениях украинских энергоузлов

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CentralAsia (CA) - На прошлой неделе один из ключевых объектов энергетической компании «Укрэнерго» был серьезно поврежден, из-за чего ряд регионов Украины, в том числе Киевская, Черниговская и Харьковская области, испытывают проблемы с энергообеспечением.

«Киевский и харьковский энергоузлы — это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электричество из тех регионов, где она производится. Но сеть в этих областях получила очень тяжелые повреждения и постепенно восстанавливается силами «Укрэнерго» и других энергетических компаний»,— говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram.

В нем уточняется, что плановые и аварийные отключения по-прежнему применяются в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

10 октября российская армия нанесла по ряду регионов Украины массированные ракетные удары, что обернулось значительным повреждением украинской инфраструктуры. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украина была лишена возможности поставлять электроэнергию в Евросоюз.