Делегация Комиссии финансового регулирования Монголии приняла участие в ежегодной конференции IAIS в Чили

CentralAsia (MNG) - Делегация во главе с заместителем председателя Комиссии финансового регулирования Монголии (КФР) Худэрчулуун Нанжид приняла участие в ежегодной конференции Международной ассоциации органов страхового надзора (IAIS), состоявшейся в Сантьяго, Чили.

На ежегодной конференции IAIS, которая была организована 9-11 ноября, более 300 участников из органов страхового регулирования приняли участие и обменялись мнениями по теме «Меняющийся ландшафт: роль страхового сектора в решении возникающих экономических и социальных проблем». Кроме того, конкретная повестка дня включает в себя внедрение разнообразия, справедливости и инклюзивности, изменение потребительских предпочтений, макроэкономические риски для глобального страхового сектора и системы надзора для мониторинга и снижения рисков, меры страхового сектора в ответ на растущие риски изменения климата и глобальные стандарты капитала.

Регулирующие органы также подчеркнули, что цифровизация в страховом секторе становится основным рычагом для обеспечения роста страховой отрасли. Кроме того, внимание участников привлекли практики совершенствования нормативно-правовой базы инклюзивного страхования, разделяемые регулирующими органами Ганы, Кении, Коста-Рики и Зимбабве.

IAIS была создана в 1994 году и включает страховых надзорных органов из более чем 200 юрисдикций, на долю которых приходится 97% мировых страховых премий. КФР стал членом IAIS в 2007 году и участвует в различных семинарах и конференциях IAIS; предназначен для расширения сотрудничества с организациями-членами, а также для обмена опытом и надзорной информацией.

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