ISW: После отступления из Херсона Россия перебросит силы в Донецкую область (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 13 по 14 ноября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские наступательные операции в Донецкой области усилятся в ближайшие недели, поскольку туда прибудут дополнительные мобилизованные военные, а также силы, выведенные из западной части Херсонской области.

«Вероятно, Владимир Путин разрешил Суровикину вывести войска из западного Херсона при условии, что он захватит остальную часть Донецкой области, в том числе с помощью этих сил, а также недавно мобилизованных солдат» - сообщает ISW.

Как говорится в свежем докладе ISW, украинские силы в этом районе окажутся под сильным давлением, и Киеву, скорее всего, придется перенаправить войска для защиты от этих восстановленных российских наступательных операций.

По мнению аналитиков, войска РФ вряд ли достигнут значительных успехов в оперативном плане, несмотря на их усилия, хотя со временем они могут взять Бахмут ценой огромных потерь.

Выводы института:

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали контрнаступательные действия в направлении Кременная и Сватово.

Украинские силы продолжали закреплять контроль над правым берегом Днепра в Херсонской области. Украинские силы нанесли удар по российской военной базе в Чаплынке Херсонской области, в 50 км к югу от Берислава на восточном берегу Днепра.

Русские войска продолжали вести наступательные действия на направлениях Бахмут, Авдеевка, Угледар. Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Майорск, к юго-востоку от Бахмута.

Российские силы продолжали вести обычный огонь с закрытых позиций по прифронтовым населенным пунктам в Запорожской и Днепропетровской областях. Российские силы нанесли удар по городу Запорожье ракетой «Искандер».

Украинские официальные лица заявили, что российские войска отводятся с левого берега Днепра и концентрируют силы и технику в Мелитополе (Запорожская область) и Мариуполе (Донецкая область).