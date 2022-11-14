В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле

CentralAsia (CA) - Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула.

Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

Почти все новостные телеканалы страны опубликовали кадры задержания женщины, которая подозревается в совершении теракта. На кадрах видно, как правоохранители ведут досмотр помещения, в котором находилась женщина, видны пистолет, патроны.

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Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщал, что, по предварительным данным, подозреваемая в совершении теракта женщина сидела на скамейке на улице более 40 минут, затем встала и после чего прогремел взрыв.