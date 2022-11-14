По делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 человек

CentralAsia (CA) - По подозрению в организации теракта на улице Истикляль в Стамбуле, в ходе которого погибло шесть и пострадало не менее 81 человека, уже задержано 46 подозреваемых. Число задержанных раскрыл глава Минюста Турции Бекир Боздаг, сообщает газета Yeni Şafak.

«К настоящему времени по делу о совершенном террористическом акте задержаны 46 человек», — заявил министр.

13 ноября на пешеходной улице Истикляль в одном из центральных районов Стамбула прогремел взрыв. Минюст Турции заявил, что это был террористический акт. Турецкие власти сообщили о подозреваемой в совершении теракта. Сообщалось, что женщина просидела около 45 минут на скамейке, где произошла трагедия. Когда она встала, произошел взрыв.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил Рабочую партию Курдистана (РПК) в причастности к взрыву.