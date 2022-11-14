В Узбекистане призывают экономить природный газ. Как это может отразиться на кыргызстанцах?

CentralAsia (KZ) - АО «Худудгазтаъминот», которое занимается эксплуатацией газораспределительных сетей по территории Узбекистана, запустило челлендж #1_KUB_GAZ_TEJANG (сэкономим 1 кубометр газа). Основной целью является сбережение природного газа, сообщает Podrobno.uz.

В Узбекистане из года в год с наступлением зимнего сезона наблюдается дефицит природного газа. Местные специалисты связывают это с ростом населения и промышленности, использующих природный газ в собственных нуждах. Также одной из причин является снижение добычи объемов газа в Узбекистане, что создает проблему соблюдения баланса интересов местных и иностранных потребителей. Согласно официальным данным, в 2020 году было добыто 47,1 млрд кубометров газа, что ниже добытых в 2019 году 57,4 млрд кубометров.

Почти весь объем экспорта направляется в Китай. С января по октябрь 2021 года Узбекистан экспортировал в Китай более 4 млрд кубометров. До пандемии аналогичный объем газа продавался в Россию – до 4,9 млрд кубометров в 2019 году, но в начале 2020 года поставки прекратились. Большая часть (около 43-44 млрд кубометров) предназначена для внутреннего рынка.

Более того, свыше 60 процентов автомобилей в Узбекистане работают на природном газе. Ежегодно зимой повышенный спрос на топливо из-за потребности в отоплении приводит к дефициту на АЗС и, соответственно, к длинным очередям.

Поэтому в связи с наступлением холодов Узбекистан планирует значительно снизить объемы экспорта природного газа для покрытия сезонного максимума внутри страны.

В 2019 и 2020 годах с наступлением холодов местное население, проживающее в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, уже оставались без поставок природного газа и электричества на длительный период.

Чтобы исключить подобные случаи отключения подачи газа населению, в начале 2022 года власти Узбекистана прибегли к приостановке экспорта по самому большому направлению – в Китай.

Редакция обратилась за комментарием в компанию «Газпром Кыргызстан» с целью уточнения ситуации с газоснабжением юга республики, куда природный газ поступает с узбекистанского месторождения.

Заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» по производству Александр Гребенюк сказал, что в прошедший осенне-зимний период в южных областях Кыргызской Республики с понижением температуры окружающего воздуха происходило резкое падение давления природного газа в магистральных газопроводах «Ходжаобад – Ош» и «Урсатьевская – Фергана».

«Указанная проблема повторяется ежегодно, в связи с ростом потребления в осенне-зимний период и нехваткой ресурсной базы на месторождениях Республики Узбекистан. В целях исключения аварийных ситуаций на газопроводах, а также, учитывая приоритеты поставки природного газа самому крупному потребителю юга республики – абонентам города Ош (бюджетные организации, многоквартирные дома), филиал «Ошгаз» в пиковые часы нагрузки будет вынужден ограничить подачу газа потребителям частного сектора, учитывая их возможность использования альтернативного вида топлива. Вместе с тем специалисты «Газпром Кыргызстан» проводят активную работу с внешним поставщиком – ООО «Газпром Экспорт», которое обеспечивает поставку природного газа из месторождений Республики Узбекистан, и узбекскими коллегами, в части обеспечения стабильности поставок природного газа, и в круглосуточном режиме контролирует ситуацию».

Власти Узбекистана официально заявили о прекращении экспорта природного газа к 2025 году.

Одним из путей решения вопроса обеспечения природным газом южных регионов республики является развитие внутренней добычи. Увеличение добычи природного газа на южных месторождениях Кыргызстана, запасы которых, по оценкам специалистов, достигают 5 млрд кубометров природного газа, может способствовать независимости южных областей республики от поставок энергоресурса со стороны внешнего поставщика и обеспечению энергетической безопасности Кыргызской Республики.

Данного объема природного газа будет достаточно для обеспечения энергоресурсом юга республики на протяжении 100 лет, исходя из текущего потребления.

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