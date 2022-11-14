Евросоюз активно работает над созданием более прочного, широкого и современного партнерства с пятью странами ЦА

CentralAsia (KZ) - В преддверии начала Конференции по взаимосвязанности Европейского Союза и Центральной Азии в Узбекистане верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности и Вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель издал статью.

Представительство ЕС в Кыргызстане делится публикацией Жозепа Борреля:

«Связи между Европой и Центральной Азией играют важнейшую роль в формировании наших обществ уже много столетий — еще задолго до того, как в древнем мире вдоль Шелкового пути расцвела торговля, связывая цивилизации Европы и Азии и неся с собой богатство, культуру и взаимное обучение.

Однако связи требуют постоянного внимания, а мы в последнее время, возможно, не уделяли должного внимания развитию связей между двумя нашими регионами. ЕС — вместе со своими центральноазиатскими партнерами — намерен это исправить. В этом месяце Председатель Европейского Совета Шарль Мишель посетил регион с целью укрепления нашего сотрудничества, а 18 ноября я совместно с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым проведу конференцию по взаимосвязанности ЕС и Центральной Азии Global Gateway в узбекистанском городе Самарканде.

Мы живем во времена роста геополитических вызовов и подъема силовой политики. Мы также сталкиваемся с двумя мега-тенденциями: изменением климата и цифровизацией экономики и общества. Именно поэтому в основе политической повестки и внешней политики ЕС лежит ускорение зеленого перехода и формирование цифровой экономики. С помощью инициативы Global Gateway Европейский Союз способствует зеленому и цифровому переходу на глобальном уровне. Все, что мы делаем, основано на том, чтобы удовлетворять потребности стран-партнеров и приносить пользу местным сообществам.

Мы знаем, что наши партнеры в Центральной Азии сталкиваются с теми же проблемами, что и мы: восстановлением экономики после пандемии, борьбой с энергетическим и климатическим кризисами и преодолением сбоев, вызванных вторжением России в Украину. Но эти проблемы также являются возможностями для инвестирования в более устойчивую и взаимосвязанную глобальную экономику.

В Самарканде мы рассмотрим три темы – цифровую, транспортную и энергетическую взаимосвязанность. Во всех трех областях мы будем искать пути более тесного сотрудничества, выявлять инвестиционные возможности и привлекать внимание к реформам, которые могут послужить катализатором установления более тесных связей. Мы соберем политиков и технических экспертов, международные финансовые институты и, что самое главное, членов бизнес-сообщества и представителей гражданского общества. Создавая связи между людьми, мы наладим связи между регионами.

В цифровой сфере мы будем искать возможности для создания безопасных платформ, преодоления географических препятствий, совершенствования сферы государственных услуг, а также для поддержки сферы образования и создания рабочих мест.

Мы также рассмотрим способы укрепления устойчивых транспортных связей внутри Центральной Азии и между Центральной Азией и Европой для стимулирования диверсификации экономики и «зеленого» роста.

Все мы осознаем колоссальные последствия изменения климата и нехватки воды. Для удовлетворения растущего спроса на зеленую энергию мы изучим варианты улучшения доступа к генерации низкоуглеродной энергии. Оба региона, безусловно, заинтересованы в активизации сельскохозяйственного и промышленного производства таким образом, чтобы обеспечить более эффективное управление водными ресурсами и отходами.

Наше видение взаимосвязанности Европы и Центральной Азии реализуется в контексте Стратегии ЕС по Центральной Азии. Мы активно работаем над созданием более прочного, широкого и современного партнерства с пятью странами Центральной Азии.

Наши политические намерения подкрепляются конкретной помощью. Европейский Союз (институты ЕС и страны-члены ЕС) является главным донором в Центральной Азии, с 2014 по 2020 год предоставившим региону 1,1 млрд евро европейской помощи. В ближайшие четыре года общий объем грантов для Центральной Азии на период 2021-2024 годов должен составить не менее 390 млн. евро, в рамках как двусторонних, так и региональных программ. Это включает в себя две региональные инициативы так называемой Team Europe («Команда Европа»), которые ЕС официально запустит в Самарканде: одна затрагивает цифровую взаимосвязанность, другая касается воды, энергетики и климата. Team Europe — это бренд, который мы используем для проектов, в рамках которых институты, государства-члены и финансовые учреждения ЕС работают вместе.

Видение ЕС по вопросу взаимосвязанности носит инклюзивный характер. Мы не стремимся вытеснять другие партнерства. И мы определенно не заинтересованы в создании новых зависимостей.

Мы в ЕС развиваем «открытую стратегическую автономию», которая, по сути, заключается в сохранении свободы делать наш собственный стратегический выбор, избежании чрезмерной зависимости и наличии альтернатив в рамках мировой системы, основанной на международном праве, разумных правилах и международных стандартах. И мы, естественно, понимаем желание партнеров поддерживать собственную автономию и свободу выбора аналогичным образом.

Нам есть что предложить партнерам. Европейский Союз —крупнейший инвестор в мире. Европейские компании предоставляют больше прямых иностранных инвестиций, чем кто-либо другой, в том числе в Центральной Азии. Используя инвестиционную мощь европейского частного сектора, мы можем помочь Центральной Азии построить новую «зеленую» цифровую экономику, которая будет тесно связана с остальным миром.

Наша задача в Самарканде – стимулировать эти инвестиции, определяя и реализуя реформы и возможности для привлечения бизнеса. Экономика стран Центральной Азии динамично развивается. У них огромный потенциал. ЕС же является надежным партнером в мире геополитической турбулентности и перемен. Вот почему я с нетерпением жду, что Европа сыграет свою роль в обеспечении успеха этого важнейшего региона».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения