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Премьер Китая назвал «безответственными» ядерные угрозы России, - Reuters
Ли Кецян
Ли Кецян

CentralAsia (CA) -  В ходе саммита Ассоциации стран Восточной Азии в Камбодже премьер-министр Китая Ли Кецян отметил «безответственность» угроз применения ядерного оружия, предполагая, что Пекин недоволен ядерной риторикой своего стратегического партнера России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Как сообщил высокопоставленный чиновник администрации США, китайский премьер говорил достаточно подробно о политике Китая в отношении Украины. Премьер акцентировал внимание на уважении к суверенитету.

«Ли Кецян отметил суверенитет, безответственность ядерных угроз, необходимость обеспечения того, чтобы ядерное оружие не использовалось так, как намекали некоторые», - рассказал агентству на условиях анонимности американский чиновник.

Официальный представитель США сказал, что «в Пекине несомненно был некоторый дискомфорт по поводу того, что мы видели в плане безрассудной риторики и активности со стороны России», несмотря на то, что формально Москва является партнером Китая.

«Я думаю, также бесспорно, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и даже несколько смущен ходом российской войны», - сказал чиновник.

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