В Турции заявили, что знают, откуда координировался теракт в Стамбуле, и отвергли соболезнования США

CentralAsia (CA) - Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Турция выяснила, откуда координировался теракт в Стамбуле. Он также сообщил, что страна не принимает соболезнования США в связи со взрывом. По его словам, если бы террориста не задержали, он бы сбежал в Грецию, передает CNN Turk.

«Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Мы не вероломны ни к кому, но у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам. Улица Истикляль — наше дитя. Если бы мы не поймали нападавшего, он бы сегодня бежал в Грецию»,— сказал Сойлу.

Полиция Стамбула одновременно с этим объявила, что теракт совершила Ахлам Альбашир 1999 года рождения, гражданка Сирии. По заявлению властей, она проходила обучение у отрядов Рабочей партии Курдистана, пишет A-Haber. Известно, что девушку удалось задержать благодаря изучению записей с 1,2 тыс. камер наблюдения.

«По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани [город на севере Сирии], а исполнитель нападения прибыл из Африна [город на северо-западе Сирии]. <...> Имеющиеся у следователей улики указывают на то, что взрыв организовала партия «Демократический союз» [боевое крыло Курдской рабочей партии в Сирии]», — цитирует Сойлу агентство Anadolu.

Ранее министр раскритиковал официальное соболезнование США в связи с терактом в Стамбуле и отметил, что ответ последует в ближайшее время, передает Anadolu.

«Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, — будто бы убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия. И реакция на это послание будет очень четкой. Это будет видно в ближайшем будущем, с позволения Аллаха», — сказал он.

Анкара считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Военные США оказывали поддержки курдским отрядам в ходе конфликта в Сирии.

Взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября на главной туристической улице Истикляль в Стамбуле. Шесть человек погибли, минимум 81 человек пострадал.