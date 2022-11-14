На Бали началась встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали официальную встречу, предшествующую саммиту «Группы двадцати», на индонезийском острове Бали. Это их первый очный разговор в статусе глав своих государств. Американский президент заявил, что готов сотрудничать с КНР и преодолевать разногласия, если Пекин готов ответить тем же, передает CNN.

«Мы разделяем ответственность и должны показать, что Китай и США могут справиться со своими разногласиями, не допустить, чтобы конкуренция переросла в нечто, даже близкое к конфликту, и найти способы совместной работы над неотложными глобальными проблемами, которые требуют нашего взаимного сотрудничества»,— сказал Байден во вступительном слове.

Он обязался держать открытыми каналы связи между ним и Си, а также между правительствами двух стран по всем направлениям, потому что у США и Китая «есть множество вопросов, которые они имеют возможность решить совместно».

Си заявил Байдену о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности.

«Человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, мир стоит на перепутье, и куда двигаться – это вопрос, о котором задумываемся не только мы, но и все страны. Мир ожидает, что Китай и США будут должным образом регулировать свои отношения, и наша встреча привлекла внимание всего мира», - заявил Си Цзиньпин.

Си заявил, что готов к «откровенному и всестороннему» обмену мнениями с Байденом по стратегически важным вопросам китайско-американских отношений, а также по основным глобальным и региональным проблемам.