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Количество этнических казахов, переехавших из России в Казахстан составило 773 человек

CentralAsia (KZ) -  С 1 марта по 1 ноября 2022 года разрешение на постоянное место жительства было выдано 3999 этническим казахам, которые в большинстве своем прибывали из других стран, сообщило МВД Казахстана.

Больше всего этнических казахов переехало из Узбекистана - 2267 человек. На втором месте Россия - 773 человека. Далее идут Монголия (328), КНР (297), Туркменистан (172), Кыргызстан (39).

Расселялись прибывшие казахи в основном в крупные города - в Шымкент - 785, в Туркестанскую область - 715, Астану - 702, Мангистау - 608, Алматинскую область - 526, Алматы - 326 и другие.

По данным МВД, более 200 тыс. граждан России въехали в Казахстан с начала мобилизации. В середине октября ежедневно в Казахстан прибывало 8-9 тысяч граждан России, при этом выезжало 10-11 тысяч граждан.

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