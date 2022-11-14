Владимир Зеленский посетил Херсон. Фото

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон, сообщает корреспондент Reuters. Он выступил перед украинскими военнослужащими у здания городской администрации

«Мы двигаемся вперед, — заявил Зеленский. — Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны».

Как отмечает Reuters со ссылкой на местных жителей, до и после выступления Зеленского вблизи города были слышны звуки артиллерийской стрельбы.

Позднее в телеграм-канале Зеленского появились его фотографии из Херсона.

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Минобороны России 9 ноября объявило об отводе войск из Херсона, который российская сторона контролировала с марта. 11 ноября военное ведомство отчиталось о завершении переброски войск: на левый берег выведены более 30 тыс. российских военных и около 5 тыс. единиц вооружения и техники.

Вечером того же дня Зеленский объявил, что в Херсон вошли специальные подразделения украинских вооруженных сил, а остальные войска находятся «на подступах к городу».

Украинские власти ввели в Херсоне комендантский час с 17:00 до 8:00. Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что город полностью обесточен. Сахарук обвинил в этом российских военных и оценил сроки восстановления электроснабжения примерно в один месяц.