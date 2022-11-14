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Copernicus: в Европе будет аномально теплая зима

CentralAsia (CA) -  В Европе этой зимой будет фиксироваться температура, значительно превышающая норму, следует из сезонного прогноза аналитического центра Copernicus (финансируется Евросоюзом и занимается изучением окружающей среды). Аномальное потепление ожидается во всех частях Европы.

«Степень уверенности в более теплой погоде за последний месяц возросла. Аномально высокие температуры могут снизить спрос на природный газ»,— комментируют аналитики Bloomberg результаты исследования Copernicus.

В нем отмечается, что из-за благоприятных погодных условий до конца 2022 года в Европе энергоресурса хватит для удовлетворения внутреннего спроса даже при маловероятном «холодном» начале 2023 года. По данным Gas Infrastructure Europe на 13 ноября, европейские хранилища заполнены почти на 95,5%.

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